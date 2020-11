‘Rotterdamse ex-agent betrokken bij uithalen cocaïne’

Connect on Linked in

Een ex-politieagent die vorige week is aangehouden in een groot onderzoek naar corruptie en cocaïnesmokkel in de Rotterdamse haven zou een netwerk van uithalers van cocaïne uit containers hebben aangestuurd. Dat concludeert De Telegraaf op basis van verschillende bronnen.

Dertien verdachten

Het gaat om Brian H. die tot vorige maand bij de districtsrecherche in Rotterdam werkzaam was. Volgens De Telegraaf spelen er twee onderzoeken, die zijn samengevoegd, naar corruptie bij havenmedewerkers en een ploeg uithalers, en naar een corrupte politieman. Vorige week dinsdag zijn door politie en FIOD dertien verdachten opgepakt in een onderzoek naar georganiseerde misdaad in de Rotterdamse haven.

H. is aangehouden op verdenking van corruptie, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim. Hij zou ook een coördinerende rol hebben gespeeld bij het uithalen van cocaïne.

Districtsrecherche

Acht van de arrestanten zijn werkzaam bij verschillende bedrijven in de haven, waaronder een containerterminal. Brian H. werkte bij de districtsrecherche in Rotterdam, vanaf het politiebureau aan het Marconiplein. Hij was ruim zeven jaar in dienst bij de politie en zijn laatste functie was tactisch rechercheur. Hij verliet op 1 oktober op eigen initiatief de Nationale Politie om bij een instelling van de Reclassering te gaan werken.