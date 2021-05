Rotterdamse Turk verdachte in Spaanse heroïnezaak (UPDATE)

Connect on Linked in

Een Turk die in Rotterdam woonde is in Spanje gearresteerd op verdenking van het leiden van een criminele organisatie die heroïne van Nederland naar Spanje smokkelde. Dat gebeurde nadat hij naar Spanje was gereisd om persoonlijk de aankomst van een partij heroïne te coördineren, aldus de Spaanse Nationale Politie. Volgens de Spanjaarden is de man een belangrijke speler op de Europese heroïnemarkt.

Verschillende identiteiten

Het onderzoek begon halverwege vorig jaar. De politie baseerde zich op informatie die was verkregen uit eerdere onderzoeken uit 2019, die eindigden met de arrestatie van een persoon met Turks-Nederlandse nationaliteit. De politie had deze man geobserveerd terwijl die in gezelschap was van een andere man wiens identiteit niet direct kon worden bepaald.

Uit onderzoek naar deze onbekende bleek dat hij van verschillende identiteiten gebruik maakte en altijd verbleef in huizen die op naam van anderen stonden. Ook nam hij standaard veiligheidsmaatregelen en overnachtte hij nooit in hotels. Hij maakte gebruik van pgp-telefoons.

Uiteindelijk stelden de agenten zijn identiteit vast en ontdekten verder dat hij mogelijk een van de belangrijkste heroïnehandelaars in Europa was en in Rotterdam woonde. Of hij, zoals vele Turken in Nederland, ook de Nederlandse nationaliteit heeft is niet bekend.

Het zou gaan om Cüneyt Ö. die al verschillende celstraffen voor drugshandel heeft uitgezeten in Nederland.

Slotenmakersbedrijf

Er werd ook vastgesteld dat hij regelmatig reizen maakte tussen Nederland, Turkije en Spanje, waarschijnlijk om de invoer van heroïne te plannen. In Spanje was zijn belangrijkste contact een man van Turkse komaf die in Alcalá de Henares, een stad in de regio Madrid, een slotenmakersbedrijf runde.

Begin mei hielden rechercheurs een lading heroïne in de gaten die, gecamoufleerd in legale lading van zakken cement en zand, door transportbedrijven vanuit Nederland naar loodsen op bedrijventerreinen in Spanje zou moeten worden vervoerd. Vervolgens zagen de agenten dat een echtpaar dat al bekend was bij de Nationale Politie vanwege drugsfeiten, de lading op wilde halen uit de loods. In hun auto bleek na het bezoek aan de loods 26 kilo heroïne te zitten.

Op verschillende plaatsen in Spanje zijn daarna doorzoekingen geweest. Er zijn 26,3 kilo heroïne, 31.110 euro in contanten, vijf auto’s en 20 telefoons in beslag genomen. Negen mensen uit Turkije, Bulgarije, Roemenië en Spanje zijn gearresteerd. Zeven van hen zijn door de onderzoeksrechter in bewaring gesteld.