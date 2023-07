Rotterdamse woning beschoten waar nacht eerder explosie was

Connect on Linked in

In de Jensiusstraat in Rotterdam-Noord is zaterdagnacht rond 03.00 een woning beschoten. Bij dezelfde woning ging vrijdagnacht ook al een explosief af (foto) waarna er brand uitbrak. Er raakte niemand gewond.

Bij de beschieting van vannacht raakte een ruit beschadigd door een kogelinslag. De politie heeft sporen en hulzen veiliggesteld. De straat werd halverwege volledig afgesloten.

Een nacht eerder gooide iemand een explosief door een openstaand raam van dezelfde woning. Daarop volgde een uitslaande brand die de brandweer wist te blussen. De bovenverdieping liep daarbij veel schade op.

96 explosies

Volgens cijfers van de landelijke politie zat de eenheid Rotterdam begin juli op 96 explosies, meer dan vorig jaar in een heel jaar. Dat waren er toen 65. In 2021 vonden in de eenheid Rotterdam nog maar twaalf van dit soort incidenten plaats. Tot 4 juli van dit jaar zijn er in Rotterdam 72 aanhoudingen verricht voor schietincidenten en explosies.