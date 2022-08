Ruim 1.500 kilo cocaïne uit Panama gepakt

Connect on Linked in

In de Rotterdamse haven heeft de Douane dinsdagavond tijdens een controle 1.533 kilo cocaïne in beslag genomen, zo meldt het Rotterdamse Openbaar Ministerie. De blokken geperste cocaïne zaten in sporttassen die waren bijgeplaatst in een container met appels.

De container was aangevoerd op een zeeschip vanuit Panama. Er zijn geen mensen aangehouden.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het Openbaar Ministerie denkt dat de straatwaarde van de partij bijna 115 miljoen euro is.

Maandagavond ontdekte de Douane in de Rijnmond ruim 800 kilo cocaïne die in Argentinië was verscheept.