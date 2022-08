Cocaïne uit Argentinië op komst

Connect on Linked in

In Rotterdam heeft de Douane maandagavond ruim 800 kilo cocaïne die was verzonden in Argentinië onderschept. In Argentinië zelf werd afgelopen vrijdag meer dan 1.600 kilo cocaïne aangetroffen. De stroom cocaïne die wordt afgezonden vanuit de landen langs de rivieren Paraná en de Rio de la Plata (Paraguay, Uruguay en Argentinië) groeit, zo concludeert de Verenigde Naties ook al sinds enkele jaren in het World Drug Report.

Pinda’s

De vangst in Rotterdam werd gedaan op twee plaatsen in de haven. De eerste partij werd volgens de Douane onderschept op een bedrijventerrein in Rotterdam. In een container geladen met pinda’s uit Argentinië bleek 361 kilo cocaïne te zitten. Vervolgonderzoek leidde naar een andere container van dezelfde afzender, ook met pinda’s. Die container was bestem voor hetzelfde bedrijf in de haven. Hierin was 505 kilo cocaïne bijgepakt. In totaal ging het om 866 kilo cocaïne uit Argentinië.

Het bedrijf waar de inval werd gedaan heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Dubai

In de Argentijnse stad Rosario werd vrijdag in een loods 1.658 kilo cocaïne in beslag genomen. De zending had op weg moeten gaan naar Dubai, verstopt in zes containers met mais. Er zijn twaalf mensen opgepakt in het onderzoek, dat werd gestart mede op basis van informatie van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA).

VRAEM

Cocaïne die vanuit de containerhavens van Uruguay en Argentinië wordt verscheept is afkomstig uit het zuiden van Peru, uit de zogenoemde VRAEM-regio, een zeer moeilijk toegankelijk berggebied dat is overwoekerd door jungle. De afkorting VRAEM is een samentrekking van de namen van de valleien van de rivieren Apurímac, Ene and Mantaro.

In de VRAEM wordt cocaïnepasta gemaakt die wordt opgehaald in kleine vliegtuigjes die per keer 500 tot 750 kilo kunnen meenemen. De vliegtuigjes vertrekken naar landingsstrips verderop in de jungle van Brazilië en in toenemende mate Bolivia naar labs waar er cocaïne van wordt gemaakt.

Vanuit Bolivia gaat de handel veelal richting Paraguay waar het in vrachtschepen over de Paraná-rivier naar Argentinië of Uruguay vertrekt. Sinds een aantal jaren worden in Europa steeds meer zendingen vanuit Paraguay ontdekt. In Uruguay was in 2019 een vangst van 4.418 kilo cocaïne. In dat nog relatief rustige land duiken drugshandelaren graag onder, en het wordt door hen gebruikt als logistiek centrum.

Geweld

Paraguay, Argentinië en Uruguay worden net als Ecuador steeds aantrekkelijker voor drugssmokkelaars. Cocaïne kwam oorspronkelijk (na de Tweede Wereldoorlog) alleen uit Peru, en het werd vooral via Chili geëxporteerd. Naarmate de vraag en de bestrijding toenamen zijn vanaf de jaren zeventig steeds meer landen en mensen betrokken geraakt in de smokkel.

In Argentinië neemt door de grotere aanwezigheid van cocaïne op straat het aantal geweldsdelicten sterk toe.

Dit jaar is een officier van justitie uit Paraguay die in Colombia op vakantie was daar geliquideerd. Een Nederlander is verdachte in die zaak.