Ruim 200 veroordelingen in megaproces tegen Italiaanse maffia

In Italië zijn in een megaproces tegen leden van maffiaorganisatie ‘ndrangheta in Calabrië ruim 200 verdachten veroordeeld. Twee kopstukken van de ‘ndrangheta kregen met ieder 30 jaar celstraf de hoogste straffen. Er stonden 338 verdachten terecht.

De verdachten werden beschuldigd van moord, witwassen, afpersing, drugshandel en lidmaatschap van een maffiaorganisatie. De maffiosi gebruikten cafés, restaurants, hotels en zelfs begrafenisondernemingen als dekmantels om geld wit te wassen. Tussen de verdachten zaten ook zakenlieden, politici en een voormalig politiechef.

Politicus

De rechtbank legde aan de ruim 200 veroordeelden in totaal ruim 2100 jaar gevangenisstraf op. 131 verdachten werden vrijgesproken. Giancarlo Pittelli, advocaat en voormalig parlementslid van Forza Italia, de rechts-conservatieve partij van oud-premier Silvio Berlusconi, krijgt elf jaar cel.

Kroongetuigen

Het Openbaar Ministerie maakte onder meer gebruik van de verklaringen van 50 spijtoptanten (‘pentiti’) die de maffia vaarwel hadden gezegd. Veel van deze kroongetuigen zijn opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma.

Het proces, dat in januari 2021 begon, vond plaats in een enorme justitiebunker in Lamezia Terme (Calabrië), de thuisbasis van de ‘ndrangheta. Het betrof het grootste maffiaproces in Italië sinds de jaren tachtig.

