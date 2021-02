Ruim 4 jaar cel voor wildwest-schietpartij in Enschede

Connect on Linked in

In Almelo heeft de rechtbank in Almelo dinsdag vier mannen veroordeeld voor voor hun betrokkenheid bij de wilde schietpartij vanuit een rijdende auto in Enschede, begin juli 2018. Twee groepen mannen hadden die dag ruzie om drugs. Het kwam in Enschede tot een achtervolging met snelheden tot 130 kilometer per uur. Vanuit een rijdende auto werd er geschoten.

Opel

Toen een Rotterdammer op 8 juli bij Enschede via de Westerval met zijn Opel naar de snelweg A35 reed werd hij beschoten vanuit een auto achter hem. Hij belde al rijdend de politie (‘Ik word ineens beschoten. Ik word zomaar beschoten. Ik word beschoten’). De achtervolging ging kilometers lag door maar de Rotterdammer wist te ontkomen aan zijn belagers. Diezelfde avond werden zes verdachten gearresteerd, waaronder Abdirahman A. (1993), Chahid O. (1996), Abdlemounaim O. (1995) en Nasr-Eddine M. (1996). Deze vier stonden in Almelo terecht. Drie verdachten kregen 4 jaar en 3 maanden cel en één 4 jaar en 5 maanden cel.

Volgens de rechtbank kreeg Abdirahinan A. vanuit een geheime opbergplaats in de auto een vuurwapen aangereikt en schoot hij vijf keer op de Opel, die verschillende inslagen kreeg.

Vrije voeten

De vier waren op vrije voeten. Ze moeten nu naar de gevangenis. Volgens TC/Tubantia was Abdirahman A. de enige die naar de rechtbank was gekomen om het vonnis aan te horen. Hij werd na de uitspraak door de parketpolitie meegenomen.

Een aantal verdachten zijn ook enige tijd verdacht geweest van betrokkenheid bij het doodschieten van een man uit Enschede in december 2017. Daarvoor waren ook twee anderen verdacht.