Ruim 400 kilo cocaïne gepakt in Duinkerken

De Franse autoriteiten hebben op 10 augustus in de haven van Duinkerken 416 kilo cocaïne gevonden. De zending zat verstopt in dozen met bananen uit Colombia. Er zijn geen arrestaties verricht.

(beeld uit archief)

Douane-ambtenaren inspecteerden vijf containers uit Ecuador en Colombia die allen waren gelost op de Flandres-terminal in de haven van Duinkerken. In een container uit Colombia ontdekten ze 355 blokken cocaïne in kartonnen dozen met bananen. De Fransen zeggen dat de waarde van de vangst op de illegale markt 31 miljoen euro was.

In Frankrijk komt relatief weinig cocaïne aan. In Europa wordt verreweg het meeste in Spanje, Nederland en België geïmporteerd. In 2020 heeft de Franse douane in totaal 9 ton cocaïne in beslag genomen, ongeveer net zoveel als in 2019. Alleen in Rotterdam werd in 2020 40 ton cocaïne gepakt.