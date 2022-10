Ruim een miljoen euro gevonden in onderzoek naar plofkraken

Connect on Linked in

Volgens het Openbaar Ministerie in Den Haag is er door de politie op 13 oktober bij doorzoekingen in Naaldwijk en Alphen aan den Rijn ongeveer 1,2 miljoen euro in contanten, vuurwapens, exclusieve horloges en dure mode-artikelen gevonden. De doorzoekingen werden gedaan in een Spaans onderzoek naar plofkrakers.

Er waren zoekingen in verschillende panden in Naaldwijk en Alphen aan den Rijn. Er zijn ook twee verdachten aangehouden: een 29-jarige man uit Naaldwijk en een 34-jarige man uit Schiedam.

De actie werd gehouden op verzoek van de Spaanse autoriteiten. Die zijn bezig met een onderzoek naar het witwassen van geld uit plofkraken. Spanje verzocht Nederland via het internationaal rechtshulpcentrum Den Haag om de zoekingen en de aanhoudingen te doen.

Het is de bedoeling om de onlangs aangehouden verdachten over te leveren aan Spanje.

Zie ook:

Europol: aantal plofkraken in Europa neemt drastisch toe