Europol: aantal plofkraken in Europa neemt drastisch toe

Het aantal plofkraken op geldautomaten in Europa neemt drastisch toe. Ook worden de explosieven die criminelen gebruiken steeds zwaarder en gevaarlijker. Dat zegt Europol-woordvoerster Claire Georges in Den Haag tegen het Duitse persbureau dpa.

Internationaal

Volgens de internationale politieorganisatie Europol doet deze tendens zich voor in veel Europese landen, zoals Duitsland, Zuid-Europa en de Baltische Staten. Goed georganiseerde criminele bendes hebben zich gespecialiseerd in dit soort plofkraken en opereren vaak internationaal.

Dode

Ook worden nieuwe plofkrakers klaargestoomd. Zo ontdekten de opsporingsdiensten in 2020, met hulp van Europol, in Utrecht een soort opleidingscentrum voor plofkrakers. Een 29-jarige man kwam daar in een bedrijfspand om het leven toen hij volgens justitie met explosieven aan het oefenen was.

“Moderne bankovervallen”

Woordvoerster Georges van Europol zegt dat ‘steeds vaker extreem zware explosieven worden gebruikt, waardoor zelfs gebouwen instorten en onschuldige mensen kunnen omkomen’. Ze noemt de plofkraken “moderne bankovervallen” die ook onschuldige burgers steeds meer in gevaar brengen. ‘Veel geldautomaten staan ​​in supermarkten of winkelstraten. De daders zijn uiterst gewetenloos. Ze zijn niet geïnteresseerd in mensen, ze geven alleen om het geld.’

Helft komt uit Nederland

Uit onderzoek is gebleken dat vorig jaar ongeveer de helft van de plofkrakers in Duitsland uit Nederland kwam. Exacte cijfers voor heel Europa zijn nog niet beschikbaar, aangezien EU-lidstaten alleen internationale zaken melden aan de Europese politieautoriteit. In Duitsland registreerde de federale recherche vorig jaar 287 plofkraken, vergeleken met 268 het jaar ervoor. Dit jaar wordt opnieuw een sterke stijging verwacht.

Amsterdam

In Nederland waren in september 2022 al net zoveel plofkraken geregistreerd als in het hele jaar daarvoor. Vooral Amsterdam werd getroffen door zware explosies in woonwijken. In de hoofdstad zijn afgelopen zomer twee rechercheteams opgesteld die de plofkraken en explosies onderzoeken.

Speciale inkt

Volgens Europol is Frankrijk succesvol in de strijd tegen de plofkraken. Daar zijn de geldautomaten met speciale inkt uitgerust, zodat het gestolen geld onbruikbaar is. Wat Europol bijvoorbeeld niet vermeldt is dat deze spray die over de biljetten wordt gespoten, ook al jaren in Nederland wordt gebruikt.