Ruim helft minder undercoveroperaties na misstanden

Daarop werd besloten om de undercoverafdeling van de politie te hervormen. Op 1 januari begint een nieuw team onder de naam Under Cover Team (UCT), dat was voorheen de afdeling Werken Onder Dekmantel (WOD). De politie meldt in De Telegraaf dat er nieuwe eisen worden gesteld aan de teamleden en ook dat de opleiding aan de Politieacademie is aangescherpt. Er komt meer aandacht voor het welzijn van agenten. Ook mag een undercoveragent nog maximaal acht jaar ingezet worden als infiltrant. Dat was voorheen soms twaalf jaar of meer.