‘Dubbele pet officier van justitie bij onderzoek zelfmoord undercover’

De officier van justitie die het Rijksrecherche-onderzoek naar de zelfmoord van een undercoveragent van politie leidde deed ook de strafzaak waarin deze infiltrant was ingezet. De weduwe van de overleden agent heeft dat tegen De Telegraaf gezegd.

(beeld Hessel de Ree, DPGMedia)

Vraagtekens bij onafhankelijkheid

Een zaaksofficier van justitie en de leiding van het Openbaar Ministerie beslissen over de inzet van infiltranten. De betrokkenheid van die zaaksofficier bij het Werken Onder Dekmantel-traject in het onderzoek was medio december 2020 gestopt. In januari 2020 was het undercovertraject gestart. In april 2021 beroofde de undercover zichzelf van het leven. De nabestaanden en de Nederlandse Politiebond (NPB) zetten vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de leiding van het onderzoek dat de Rijksrecherche nu uitvoert.

Kritische rapporten

Er zijn al verschillende zeer kritische rapporten over de politierafeling die het traject uitvoerde verschenen, van de Inspectie Justitie en Veiligheid en van een speciale commissie. Undercoveragenten worden teveel aan hun lot overgelaten. Bovendien schiet het leidinggeven bij verschillende betrokken onderdelen van de landelijke eenheid van de politie ernstig tekort.

In de lopende rechtszaak over de infiltratie op verdachte Joop M. en grootschalige smokkel van cocaïne heeft de rechtbank een verzoek van de advocaten om justitie en politie op te dragen meer duidelijkheid te geven over de toedracht en uitvoering van de politie-infiltratie afgewezen. Maandag is er weer een regiezitting in die zaak, waar de advocaten met nieuwe wensen zullen komen.