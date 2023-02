Ruim vier jaar cel voor drugslab met ‘jihadpillen’ in Lunteren

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft donderdag een 62-jarige man uit Lunteren veroordeeld tot 50 maanden celstraf voor betrokkenheid bij een drugslab in Lunteren. Woensdagochtend werd bij een inval op een boerderij in Lunteren óók een 62-jarige man uit die plaats opgepakt. Volgens de advocaat en veroordeelde man gaat het niet om dezelfde persoon.

Op 19 december 2021 trof de politie tijdens een inval in Lunteren in en rondom de woning van de 62-jarige man meerdere synthetische grondstoffen aan in een bakwagen. Op het erf trof de politie zo’n 75 kilo amfetamine en 90 liter amfetamineolie aan. Daarnaast werden verschillende spullen en grondstoffen aangetroffen die nodig zijn bij de productie van synthetische drugs. Uit onderzoek bleek dat het drugslab goed was voor de productie van ruim 6 tot 7 miljoen pillen waarin amfetamine is verwerkt.

‘Jihadpillen’

De spullen en grondstoffen werden gevonden in een zeecontainer met een verborgen ruimte en in een kleine vrachtwagen met daarin stoffen als amfetamine, zwavelzuur, aceton, methanol, cellulose, cafeïne, lactose, kininesulfaat en procaïne. In de wagen lagen naast een vriezer en twee elektrische kachels ook stempels met het logo van Captagon. Volgens het OM ging het vermoedelijk om de productie van Captagon-pillen. Die pillen worden ook wel ‘jihad drugs’ genoemd, omdat ze populair zijn in het uitgaansleven in het Midden-Oosten en tijdens de oorlog van IS veel gebruikt werden onder strijders.

‘Facilitator’

Het OM eiste twee weken geleden vijf jaar cel tegen de 62-jarige man uit Lunteren. Hij zou de ‘facilitator, maar ook een belangrijke uitvoerder’ zijn bij het drugslab en mogelijk een ‘leidende rol’ hebben gehad. De rechtbank komt tot een iets lagere straf en vindt een gevangenisstraf van 50 maanden en een geldboete van 60.000 euro passend voor een drugslab van deze omvang. De man is eerder veroordeeld voor drugsdelicten.

Vrijspraak

Een 59-jarige man uit Vlaardingen en een 61-jarige man uit Rotterdam zijn vrijgesproken, omdat er volgens de rechtbank onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is voor een veroordeling. Eerder eiste justitie vijf jaar cel tegen de man uit Vlaardingen en vier jaar cel tegen de Rotterdammer. De man uit Vlaardingen werd in 2006 in Frankrijk tot twee jaar cel veroordeeld voor onder andere de invoer van drugs. In datzelfde jaar kreeg hij ook in Nederland twee jaar cel voor drugshandel.

Nieuwe inval in Lunteren

Opvallend is dat woensdagochtend in Lunteren bij een boerderij aan de Oude Bisschopweg een drugslab is aangetroffen, waarbij óók een 62-jarige man is aangehouden. In totaal werden bij de inval met een gepantserde Bearcat drie verdachten aangehouden: een bewoner en twee mannen van 62 en 36. De politie wil echter niet zeggen hoe oud de bewoner is omdat dat ‘teveel herleidbaar’ zou zijn.

Dezelfde man?

In het drugslab in Lunteren werd vermoedelijk xtc geproduceerd. Een woordvoerster van de politie in Oost-Nederland wil niet zeggen of de 62-jarige man die woensdagochtend in Lunteren is opgepakt dezelfde man is die donderdag is veroordeeld tot 50 maanden cel. Tegen Crimesite zegt de woordvoerster: ‘We gaan dergelijke vragen niet uitzoeken omdat deze te specifiek over de identiteit van de verdachte gaan.’

‘Geen commentaar’

Ruud Geijsen, de advocaat van de 62-jarige veroordeelde man uit Lunteren, zegt in eerste instantie tegen Crimesite niets te kunnen bevestigen. Ook geeft hij ‘geen commentaar’ op de vragen of zijn veroordeelde cliënt momenteel nog op vrije voeten is en in hoger beroep gaat. In een latere reactie zegt Geijsen dat zijn cliënt ‘ontkent’ dezelfde persoon te zijn als de woensdag opgepakte 62-jarige man. Of dat daadwerkelijk zo is, is onduidelijk.