Ruim vijf jaar cel geëist voor verijdelde gijzeling en smokkel 510 kilo coke

Het Openbaar Ministerie heeft maandag tot ruim vijf jaar cel geëist tegen een groep mannen uit voornamelijk Bergen op Zoom, die wordt verdacht van het voorbereiden van de smokkel van 510 kilo cocaïne bij een koelbedrijf in ‘s-Gravenzande. De politie verijdelde ruim drie jaar geleden een gijzeling van een medewerker bij het bedrijf.

Ananassen

De groep verdachten wilde zich op 8 mei 2018 via het gijzelen van een medewerker toegang verschaffen tot de koelcellen van het bedrijf. Daar lag tussen ananassen 510 kilo coke uit Costa Rica verstopt. De groep hield zich volgens het OM bezig met het voorbereiden van het transport van de cocaïne in Nederland. Het aanvankelijke plan was om de vrachtwagen te onderscheppen die de lading vervoerde vanaf de Rotterdamse haven.

Verstopt in koelcel

Dat mislukte, waarna men de lading volgde naar een koelbedrijf in ‘s-Gravenzande. Een van de mannen wist het terrein op te komen en zich te verstoppen in een koelcel. Hij zou wachten tot het bedrijf ging sluiten. Tussen vijf mannen werd vervolgens de optie besproken om de laatst aanwezige medewerker te gijzelen. Die zou worden gedwongen de rest van de groep toe te laten, zodat zij op hun gemak de cocaïne konden uithalen.

Zeven arrestaties

Toen de politie via afgetapte gesprekken hoorde van het gijzelingsplan, werden vier mannen met een vrachtwagen vlakbij van het bedrijf klemgereden en aangehouden. Daarna begon op het bedrijventerrein de zoektocht naar de vijfde verdachte en naar de lading cocaïne. Uren later werd de vijfde verdachte onderkoeld aangetroffen. De cocaïne werd een dag later gevonden. Een maand daarna volgde de arrestatie van nog twee andere verdachten.

Volgens de officier van justitie heeft de groep zich schuldig gemaakt aan het voorbereiden voor de invoer van 510 kilo cocaïne. Ook vindt zij dat er voldoende bewijs is voor voorbereidingshandelingen van het gijzelen van de vrachtwagenchauffeur. Wat betreft de medewerker van het koelbedrijf, meent zij dat er voldoende bewijs is voor een poging gijzeling.

Strafeisen

De officier van justitie eiste tegen een 34-jarige man uit Bergen op Zoom 64 maanden cel en tegen twee plaatsgenoten van 23 en 29 jaar 54 maanden cel. Een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats hoorde eveneens 54 maanden tegen zich eisen. Tegen een 54-jarige man uit Bergen op Zoom was de strafeis 51 maanden. Tegen een 22-jarige Rotterdammer 44 maanden en tegen een 49-jarige man uit Hansweert (Zeeland) 40 maanden (waarvan tien voorwaardelijk).

De uitspraak volgt over twee weken.