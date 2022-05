Samenscholingsverboden en cameratoezicht na schietpartij

Connect on Linked in

Politie, gemeente en justitie hebben in Zoetermeer samenscholingsverboden en cameratoezicht aangekondigd na meerdere incidenten die volgden op een schietpartij afgelopen zondag. Ook wordt extra toezicht gehouden.

Voorarrest verlengd

Bij een schietpartij bij de speeltuin aan de Paganinirode in de wijk Buytenwegh raakte zondagmiddag een 17-jarige jongen zwaargewond. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en in de loop van zondag werden meerdere verdachten aangehouden. Vijf van hen zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hun voorarrest met 14 dagen heeft verlengd. Een zesde verdachte werd dinsdag door het Openbaar Ministerie op vrije voeten gesteld, hij blijft wel verdachte in de zaak.

Vuurwerk en kogelgat

De schietpartij lijkt volgens politie en justitie voort te vloeien uit een ruzie tussen groepen jongeren. Sinds zondag zijn er in en rond de wijk meerdere incidenten geweest. Woensdag werd vuurwerk tot ontploffing gebracht bij een huis. Vrijdagochtend werd een kogelgat aangetroffen in een woning.

Maatregelen

Er is door gemeente, politie en Openbaar Ministerie gesproken over te nemen maatregelen om de rust in de wijk terug te brengen. De burgemeester heeft voor een deel van de wijk Buytenwegh maar ook delen van Meerzicht en Driemanspolder een samenscholingsverbod aangekondigd. In Buytenwegh en Meerzicht wordt op een extra aantal locaties cameratoezicht ingevoerd.

Verder zullen politie, buurtwerk en handhaving extra toezicht houden in Buytenwegh en Meerzicht. Ook wordt voor een aantal jongeren een persoonsgebonden aanpak opgestart, om ze beter in de gaten te kunnen houden en begeleiden.