Schiedammer vrijgelaten in onderzoek naar verdwenen jongetje

De Schiedammer Wik H. (42) is niet meer verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van het jongetje Jaïr Soares (7), dat in 1995 op het strand van Scheveningen verdween. Hij heeft excuses van de politie gekregen omdat is gebleken dat H. op vakantie was in Frankrijk toen Jaïr verdween. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft dat bekendgemaakt. Eerder ontkende H. al zijn betrokkenheid.

Wik H. zit in het laatste deel van de 18 jaar gevangenisstraf en tbs die hem werd opgelegd na de Schiedammer Parkmoord in 2000. Hij doodde toen de 10-jarige Nienke Kleiss en misbruikte haar. Een vriendje van het meisje werd ernstig door H. mishandeld.

De nieuwe verdenking tegen Wik H. was gerezen door overeenkomsten tussen de vermissingszaak van Jaïr Soares met de Schiedammer Parkmoord.

In de zaak heeft zich overigens een nieuwe getuige gemeld en het onderzoek loopt nog.