Schietincident met gewonden in Heemskerk ontstond na ruzie

Connect on Linked in

Er is meer duidelijk geworden over de mishandeling die plaatsvond en de schoten die zaterdagavond vielen in Heemskerk. Dit gebeurde na een conflict tussen enkele jongens, waarop een achtervolging volgde. Het motief voor de geweldsuitbarsting is nog onbekend. De schutters zijn nog niet gevonden.

door Joost van der Wegen

Beeld: De politie is aanwezig na de mishandeling en schietpartij in Heemskerk (foto Mizzle Media / Michel van Bergen)

Aangevallen

Het incident ontstond in de omgeving van de Beethovenstraat en de Dr. Prinsengalerij in Heemskerk. Daar troffen de hulpdiensten een persoon die was aangevallen, en daarbij hoofdletsel had opgelopen.

Dit slachtoffer was volgens een bericht van de politie om onduidelijke redenen in conflict geraakt met twee anderen, waarbij hij werd geslagen en de verwondingen opliep. Op deze plek werd ook geschoten, maar daarbij vielen geen gewonden.

Achtervolging

Twee mannen gekleed in het zwart vluchtten daarop weg op een scooter. Bij het slachtoffer waren nog twee andere jongens. Eén van die twee zette met zijn fatbike de achtervolging in op het vluchtende tweetal. Deze jongen meldde zich later op de avond bij de politie.

Beschoten

Tijdens de achtervolging werd een persoon herhaaldelijk beschoten, onder andere in de omgeving van de Hoflaan en de Beneluxlaan. Tijdens de achtervolging raakte deze persoon gewond. Volgens het Noordhollands Dagblad kwam dit in ieder geval niet door kogels, maar is de daadwerkelijke oorzaak onbekend. De betrokkenen bij het incident zijn tieners, afkomstig uit Heemskerk.

Sporenonderzoek

De politie voerde op meerdere locaties onderzoek uit. Zo werd de Hoflaan om 22.30 afgesloten voor sporenonderzoek. De vermoedelijke vluchtscooter werd later op de avond in deze buurt gevonden. Ondanks een uitgebreide zoekactie, inclusief het inzetten van een politiehelikopter, werden de twee schietende verdachten niet gevonden.

De politie deed na de gebeurtenis via Burgernet de melding op zoek te zijn naar twee getinte jongens rond de 16 jaar in zwarte Nike-trainingspakken, met Boxer-helmen die waren gevlucht op een zwarte scooter; een Vespa Sprint met een zwarte bagagedrager voor.

De burgemeester van Heemskerk sprak van wild west-scenes: ‘Dit is eng en bedreigend.’