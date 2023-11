Schietpartij in Rotterdamse kroeg: ‘Heftig, iedereen is geschrokken’

Print This Post

Gasten en medewerkers van een café in Rotterdam hebben afgelopen woensdag meegeholpen het leven te redden van een door schoten gewond geraakte man. ‘Je rent heen en weer. Je raakt in shock.’

Schietpartij

Bij het café vond afgelopen woensdagavond een schietpartij plaats, waarbij een 58-jarige man gewond raakte aan zijn been. Hij had meerdere schotwonden. De Rotterdamse nieuwszender Rijnmond beschrijft hoe de aanwezigen in de kroeg handelden, nadat hij de kroeg gewond binnen kwam gestrompeld.

Knallen

Medewerker Jamy is in de kroeg aanwezig, met vier gasten. Het gaat om het café Prestige, op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Korenaarsstraat, in het centrum van Rotterdam. Ze horen buiten knallen en zien iemand wegrennen. Ze veronderstellen daarom dat het om een schietpartij gaat en niet om vuurwerk.

Dan komt het slachtoffer het café binnen.

Heftig

Jamy belt daarop 112, die hem vertelt wat te doen. Een klant doet de deur van de kroeg dicht, en plaatst er een tafel voor. Want misschien komt de schutter het café nog binnen om zijn werk af te maken. Jamy blikt terug: ‘Je rent heen en weer. Je raakt in shock’, blikt hij terug. ‘Heel heftig. Iedereen is geschrokken.’

Omdat hij een EHBO-diploma heeft, weet Jamy wat te doen, hoewel hij geschrokken is, en het niet om een ongeluk gaat, maar om een misdrijf. Later nemen de hulpdiensten het van hem over. De man overleeft.

De eigenaar is op dat moment even afwezig. Hij meldt aan Rijnmond dat er meerdere camera’s rond zijn café hangen, en dat de politie daardoor ‘alles van A tot Z weet.’

De schutter is door de politie nog niet opgepakt.