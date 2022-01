Schietpartij op straat in A’dam-Osdorp

Connect on Linked in

Aan het Rijgersborgh in Amsterdam-Osdorp heeft zondagmiddag rond 12.05 een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is onder meer een traumahelikopter ingezet. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. In de omgeving wordt gezicht naar een verdachte.

Na een ruzie bij een auto zou door een verdachte drie keer geschoten zijn. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Op straat ligt mogelijk een vuurwapen.

De schietpartij vond plaats op een steenworp afstand van waar in oktober 2020 de Turkse Serday Ay werd doodgeschoten. Die werd in zijn auto aan de Hoekenes onder vuur genomen en overleed aan zijn verwondingen. Het daadwerkelijke doelwit was iemand anders.