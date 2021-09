‘Getuige noemt namen van schutters die Serdar Ay doodschoten’

Connect on Linked in

Serdar Ay werd op 20 oktober 2020 doodgeschoten in Amsterdam-Osdorp, dat was een vergissing. Nu blijkt dat de man die zijn Volkswagen Polo had uitgeleend aan Ay, en aan de politie heeft gezegd dat hij het eigenlijke doelwit was, namen heeft genoemd van personen die volgens hem de schutters waren. Dat bleek volgens Het Parool donderdag op een voorbereidende zitting tegen Dominique K. (26). Justitie denkt dat hij een peilbaken onder de bewuste VW had geplakt. K. wordt verdacht van moord, samen met anderen.

Anis B.

Het eigenlijke doelwit van de schutters is een 33-jarige man. Hij heeft de Amsterdammer Anis B. (27) als één van de schutters benoemd. Anis B. was in mei zelf doelwit van een moordaanslag waarbij niet hij maar zijn vriendin Ayla Mintjes werd gedood (in die zaak staan nu drie verdachten terecht). Ook de andere persoon die bij de schietpartij zou zijn geweest is bij naam genoemd door de 33-jarige.

De verklaring van het doelwit zou volgens de officier van justitie op onderdelen kloppen en past ook op zachte informatie die in het criminele milieu de ronde deed. Justitie zegt echter niet voldoende bewijs te zien om nu tot aanhouding van de twee over te gaan.

Peilbaken

Dominique K. had het peilbaken dat onder de auto van Ay zat elf dagen eerder gekocht in een spyshop in Weesp. Zes dagen na de moord op Serdar Ay werd op de rekening van K. een bedrag van duizenden euro’s gestort.

Het eigenlijke doelwit heeft ook over de vermeende rol van K. verklaard. Verder wordt K. door de recherche gekoppeld aan een account van pgp-dienst Sky-ECC, dat de recherche ook weer in verband brengt met een Sky-account van een van de genoemde schutters.

De politie verstuurde in het onderzoek anonieme dreigende appjes naar K. en een medeverdachte verstuurd om bewijs te verzamelen.

Een paar weken na de moord op Ay zou K. een overval hebben gepleegd op een telefoonwinkel in Alphen aan den Rijn waar medewerkers werden bedreigd en 130 telefoons zijn buitgemaakt. K. blijft voor de moord en de overval nog zeker tot 15 december in de cel. Op die dag is de volgende voorbereidende zitting.