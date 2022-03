‘Schietpartij Vinkeveen door ruzie over drugsschuld’

Connect on Linked in

Aan de dodelijke schietpartij in Vinkeveen lag een conflict over een uitstaande schuld vanwege drugs en vrouwenhandel ten grondslag. Dat schrijft De Telegraaf op basis van anonieme bronnen in het criminele milieu en de opsporing. Eén van de gewonden is volgens een bron van Crimesite een zoon van een voormalig crimineel uit het allerzwaarste Amsterdams-Surinaamse drugsmilieu.

Avec Toi

Aan de gevolgen van kogelwond is de 27-jarige Jonathan “Jona” van B. maandag om het leven gekomen. Volgens de bronnen van De Telegraaf was hij een van de twee inzittenden van een auto zijn geweest van waaruit op een groep mannen werd geschoten na afloop van het feest Avec Toi. Een van de aanwezigen op het feest zou een uitstaande schuld in het criminele milieu hebben: de 29-jarige Valengino M..

Mogelijk waren er schutters op weg gestuurd en ter plaatse om hem te liquideren en weigerde het wapen aanvankelijk. Na een worsteling zou het wapen wel zijn afgegaan en M. gewond zijn geraakt.

Opgeraapt

Iemand zou het wapen hebben opgeraapt en hebben gevuurd op een auto met de schutters, waarbij Van B. zou zijn geraakt. Daarna zou er over en weer tientallen keren zijn geschoten.

De auto met Van B. reed hard in de richting van het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. Er zitten vijf mensen vast.

