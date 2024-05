Schietpartijen in Vlissingen en Rotterdam, één gewonde

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Slinge in Rotterdam-Zuid is dinsdagmorgen een 21-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Het slachtoffer was nog wel aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis gebracht. Niet lang daarna is een verdachte opgepakt, een 51-jarige Vlaardinger. Hij werd aangehouden in een auto op de Ring A20.

Pendrecht

De schietpartij werd gemeld om 07.01 in de wijk Pendrecht, op de Slinge ter hoogte van het Baarlandhof. Een gewonde man is op een fietspas aangetroffen. Op het moment van de schietpartij waren er in de buurt al mensen aan het werk, onder meer bij een supermarkt.

De politie kreeg van getuigen een signalement van de schutter en van zijn voertuig door. De politie zegt dat deze auto om ongeveer 07.30 is gesignaleerd op de A16 op weg naar de aansluiting op de Rotterdamse Ring A20. Daar is de auto even na Rotterdam-Alexander aan de kant gezet. De 51-jarige Vlaardinger is daarna met instructies van agenten uit de auto gepraat, volgens de benaderingstechniek gevaarlijke personen.

De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding en verdere toedracht van de schietpartij.

Vlissingen

In Vlissingen doet de politie onderzoek naar twee schietincidenten. Het eerste maandag omstreeks 19.15 gemeld op de Minister Lelystraat. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. De politie heeft vergeefs naar een dader gezcht.

In de nacht van maandag op dinsdag werd omstreeks 04.20 op een woning aan de Hercules Segherslaan geschoten. Er is een kogel door een ruit gegaan.

Er zijn bij de schietpartijen geen gewonden gemeld. Er is in beide gevallen een buurtonderzoek ingesteld. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen beide schietpartijen.

Katten

In de ochtend van dinsdag heeft de politie drie mannen aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest een explosie aan de Keyenburg in Rotterdam-Zuid op vrijdag 29 maart. De verdachten zijn een 15-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel en twee mannen van 26 en 17 jaar uit Rotterdam.

Bij die explosie is daarna een flinke brand is uitgebroken. Twee katten zijn daarbij om het leven gekomen. De 25-jarige bewoonster was in staat uit het huis te vluchten. De woning is volledig uitgebrand en werd onbewoonbaar verklaard.