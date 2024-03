Drie gewonden bij aanslag in Vlaardingen | Ook explosie in Rotterdam

Connect on Linked in

In Vlaardingen was er rond 01.45 in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie en een brand. Er zijn drie mensen naar een ziekenhuis gebracht. De aanslag gebeurde in de buurt van een opslagbox van de Vlaardingse loodgieter die al verschillende malen doelwit is geweest van aanslagen. In Rotterdam was er een explosie bij een woonhuis.

Beveiligd

De explosie in Vlaardingen was op de hoek van Wilhelminastraat en de Willem Beukelszoomstraat. In de hoekwoning was een uitslaande brand. De locatie werd beveiligd door de politie, er staat een “camerapaal” voor de deur. De woning is vrijwel uitgebrand.

Broer

Een getuige meldt aan Crimesite dat de woning werd bewoond door de broer van de bedreigde loodgieter. De broer is enkele jaren geleden overleden en de woning staat nu op een andere naam, maar de weduwe van de broer is er blijven wonen.

Bij de opslagbox waren vorig jaar enkele explosies. Hierna werd er camerabewaking geplaatst.

Twee verdachten

Bij een woning aan de Keyenburg in Rotterdam-Zuid was er in de afgelopen nacht ook een explosie. Ook hier brak daarna een kleine brand uit. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de politie zijn ten minste twee verdachten weggerend. Er is niemand aangehouden.

