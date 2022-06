Schietpartijen in Zoetermeer nog niet gelinkt

Connect on Linked in

De politie in Zoetermeer heeft twee schietpartijen die in korte tijd plaatsvonden onder groepen jongeren na onderzoek nog niet met elkaar in verband kunnen brengen.

Foto ter illustratie

Link

Ondanks dat er nu twee keer in 2,5 week een tiener is neergeschoten in Zoetermeer én dat er in beide gevallen jonge verdachten zijn aangehouden, zegt de politie de zaken nog niet aan elkaar te kunnen linken. Dat meldt Omroep West.

Schietpartijen

In Zoetermeer vonden de afgelopen weken schietpartijen plaats, een vuurwerkexplosie en er werd geschoten op een woning. In de wijk Buytenwegh werd 15 mei een jongen van 17 jaar beschoten. Hij raakt zwaargewond. Naar aanleiding hiervan werden acht verdachten aangehouden. Het gaat om jongeren van tussen de 16 en 18 jaar.

In de dagen erna ontplofte er vuurwerk bij een huis. Vervolgens werd een kogelgat ontdekt in een woning. Politie en Openbaar Ministerie (OM) vermoedden dat deze voorvallen met elkaar te maken hebben.

in de wijken waar de incidenten plaatsvonden volgde een samenscholingsverbod en cameratoezicht .

Onder vuur

Afgelopen dinsdag kwam Zoetermeer wéér negatief in het nieuws vanwege vuurwapengeweld. Opnieuw werd een 17-jarige jongen onder vuur genomen. Hij zou zijn opgewacht door twee personen in zwarte kleding, en in het hoofd zijn geschoten. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Dezelfde avond nog hield de politie twee jonge mannen aan voor de schietpartij. Maar de politie heeft intussen nog geen aanwijzingen gevonden dat de twee schietincidenten met elkaar te maken hebben.