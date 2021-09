Schimmige politie-actie tegen moordverdachte

Connect on Linked in

Politie en justitie hebben een ontoelaatbare opsporingsactie ondernomen tegen een verdachte van de moord op “Indiaan” Hans Schonewille. Die moord is een cold case van 22 jaar oud die recent veel publiciteit kreeg. Mogelijk zijn er zonder wettelijke grond intimiderende politie-infiltranten op de man afgestuurd, zo blijkt uit een verhaal in het Algemeen Dagblad.

Bedreigd

Volgens de krant is het Openbaar Ministerie ‘de mist in gegaan’ met de actie. Een strafzaak wegens illegaal wapenbezit tegen Simon van K. is inmiddels geseponeerd. De man blijft nog wel in beeld als verdachte van de moord op Schonewille. Justitie heeft het besluit genomen omdat er sprake was van ‘ongeoorloofde psychologische druk’. De methode was ‘daarom ontoelaatbaar’.

De 60-jarige Simon van K. zegt op 30 juli met de dood te zijn bedreigd door twee mannen op een motor. Die kwamen op hem af nadat hij een ziekenhuis in Alphen aan den Rijn had bezocht. Toen Van K. aangifte wilde doen stuitte hij op tegenwerking. Vervolgens kocht hij een geweer om zichzelf te kunnen beschermen. Daarna arresteerde de politie hem voor illegaal wapenbezit. Waarschijnlijk had de politie hem zonder wettelijke grond geobserveerd of afgeluisterd.

Ongeoorloofd

Van K. schakelde advocaat Pieter Hoogendam in die vragen begon te stellen aan het Openbaar Ministerie. Tegen het AD zegt een woordvoerder van justitie dat ‘de toegepaste ruisstrategie ongeoorloofd was’.

Met de methode “werken onder dekmantel” doen agenten zich vaak voor als zware criminelen in de hoop mensen aan het praten te krijgen. In het onderzoek naar bedreigingen van medewerkers van fruitbedrijf De Groot werd een jonge verdachte door “criminelen” in een busje afgevoerd en bedreigd. Die man legde vervolgens een verklaring af.

Hans Schonewille uit Leiden verhuurde speelautomaten en organiseerde een illegale lotto. Hij is in 1999 geliquideerd. Zijn lichaam is gevonden op een parkeerplaats in Aarlanderveen.

Dit jaar vroeg de politie in een podcast opnieuw aandacht voor de zaak. Mogelijk kwam naar aanleiding van tips Van K. als verdachte in beeld.