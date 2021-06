Advocaten bekritiseren politie-infiltratie in onderzoek fruitbedrijf

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft de verzoeken van de advocaten om twee verdachten van afpersing en bedreigingen van personeel van het fruitbedrijf De Groot op vrije voeten te stellen afgewezen. Tegen Ali G. en Yassine A. is volgens hun advocaten onvoldoende bewijs. De rechtbank is begonnen met de inhoudelijke behandeling.

Politie-infiltranten

In december hebben politie-infiltranten die zich uitgaven voor zware criminelen een 19-jarige jongen, een medeverdachte, in een busje getrokken en agressief ondervraagd over Ali G.. De jongen was geweldig geschrokken. Hoofdverdachte Ali G. is met name op basis van zijn verklaring in januari aangehouden. Maar de advocaten van G. zeggen dat de jongen helemaal niet concreet over G. uit eigen wetenschap heeft verklaard. Hij zou onder meer hebben gezegd: ‘Mijn instinct zegt Ali’, over wie opdracht voor een aanslag gaf. Los van de vraag of de getuige echt iets wist over Ali G. en Yassine A. deed hij zijn uitlatingen uit angst na gewelddadige optreden van de infiltranten, aldus de advocaten, en kunnen die daarom niet betrouwbaar worden geacht. Volgens de politie was er van geweld geen sprake.

De advocaten wijzen er ook op dat er geen opnames van de gesprekken in het busje zijn gemaakt en dat evenmin de volledige toedracht van de actie van de WOD’ers (van Werken onder Dekmantel) duidelijk is beschreven in een proces-verbaal. Een vraag is bijvoorbeeld waarom het busje kennelijk niet was uitgerust met opnameapparatuur.

Aanslagen

Sinds de eerste bedreigingen tegen de directie van het fruitbedrijf binnenkwamen (in mei 2019) zijn er verschillende aanslagen geweest. Justitie suggereert dat de dreiging van doen heeft met de inbeslagname door de politie van een partij van 400 kilo cocaïne, medio mei 2019. Maar uit de dreigsms’jes blijkt dat niet. Wel is er sprake van verdwenen drugs.

Ali G. heeft als hoofdverdachte geruime tijd in hechtenis gezeten maar werd in 2020 vrijgelaten omdat het bewijs te wensen over liet en het onderzoek lang duurde. Na de inzet van de WOD’ers is hij dit jaar opnieuw gearresteerd.

Honderden mensen van De Groot Fresh Foods uit Hedel worden meer of minder streng door de politie beveiligd. Er heerst onrust onder de inwoners van de dorpen rond Hedel.

Er zijn wel verschillende personen vervolgd en vrijgesproken voor afpersing of uitvoeren van aanslagen tegen woningen. Bewijs dat Ali G. de aanslagen aanstuurde was er echter steeds niet. De WOD-actie en de verklaring van de 19-jarige geeft volgens het Openbaar Ministerie hiervoor wel bewijs.

Recent waren er nieuwe incidenten. Ali G. zat toen vast. Kort voor zijn aanhouding in januari kwam er opnieuw een dreigement binnen bij de directie van het bedrijf, net als afgelopen december, toen ook een safe house van bedreigd familielid van de directie zou zijn geobserveerd door criminelen. In mei riep de politie in opsporingsprogramma’s de hulp in van het publiek en werd een foto verspreid van een schutter. (tekst gaat verder onder reclame)

‘Marokkaanse vriendin’

Ali G. heeft altijd betrokkenheid ontkend maar wel gesuggereerd te weten wie er achter de acties zit. Hij heeft eerder verklaard te weten dat er personen uit het fruitbedrijf mee hebben gewerkt aan smokkel van cocaïne, en dat er cocaïne zou zijn gepikt. De advocaten van Ali G. willen Piet S. en Roger “Piet Costa” P. – die momenteel zelf verdachte zijn in grote cocaïnezaken – als getuige horen over de mogelijke rol van het bedrijf bij cokehandel. Er gaan ook geruchten dat de verdwenen Naima Jillal te maken zou hebben gehad met het bedrijf. In één van de dreig-sms’jes wordt gewaag gemaakt van een ‘Marokkaanse vriendin’ van directeur William de Groot, die hem ‘niet meer zou kunnen helpen’. De Groot zegt niet te weten waar dat over gaat.

De zitting wordt op 7 september hervat.