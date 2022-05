Schutter Feis krijgt twintig jaar zonder tbs

Connect on Linked in

De 29-jarige Silfano M. is dinsdag door het gerechtshof Den Haag veroordeeld voor doodslag op rapper Feis (foto) en tweemaal poging doodslag. Hij krijgt een gevangenisstraf van 20 jaar. De celstraf is hetzelfde als de eis in hoger beroep en dezelfde celstraf als opgelegd door de rechtbank in Rotterdam. Maar M. krijgt anders dan bij de rechtbank geen tbs.

Rijdende auto

F. ging in de nieuwjaarsnacht 2019 naar een café met een vuurwapen op zak en heeft buiten het café van dichtbij geschoten op Faisal “Feis” Mssyeh (32) en diens broer. De broer raakte bij de schietpartij zwaargewond. De verdachte probeerde ook een maand eerder, op 1 december 2018, vanuit een rijdende auto een bestuurder van een andere auto dood te schieten. Daarbij is de kogel door het portier in de rugleuning van de bestuurder terecht gekomen.

Geen tbs

De rechtbank Rotterdam heeft de man in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaren en terbeschikkingstelling (tbs). Het hof vindt, anders dan de rechtbank, dat er geen argumenten aanwezig zijn voor de tbs met bevel tot verpleging. De verdachte werkte in hoger beroep mee aan een onderzoek naar zijn geestesvermogens en is daarvoor opnieuw geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Uit dit onderzoek blijkt dat gevaar voor herhaling bij de verdachte vooral aanwezig is wanneer hij zich opnieuw in een crimineel milieu begeeft.

Gedragsbeïnvloeding

Het hof legt wel een maatregel op die M. verplicht mee te doen aan therapie voor gedragsbeïnvloeding en ook een vrijheidsbeperking. Het hof vindt dit noodzakelijk om een terugval van M. naar het criminele circuit te voorkomen.

De maatregel geeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om aan M., nadat die zijn straf heeft ondergaan, voorwaarden te stellen en hem te begeleiden bij zijn re-integratie in de samenleving. Hierdoor kan een eventuele kans op herhaling van nieuwe strafbare feiten worden verminderd.

Het hof acht M. volledig toerekeningsvatbaar. Het hof heeft de maximaal mogelijke gevangenisstraf opgelegd.