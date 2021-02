Serie invallen in groot onderzoek naar synthetische drugs (VIDEO)

Connect on Linked in

In een lopend onderzoek naar synthetische drugs heeft de politie dinsdagmorgen op zestien locaties in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland doorzoekingen gedaan in onderzoek 26Hammond. Er zijn zes personen aangehouden voor drugsverdenkingen en/of witwassen. De politie linkt de verdachten ook aan een criminele organisatie die een lab voor crystal meth had ingegraven in Montfoort.

Noord-Holland

Elf van de doorzochte panden zijn woningen. Daarnaast doorzocht de politie onder meer twee garages, twee loodsen en een bedrijf. Veel invallen waren in de kop van Noord-Holland. In Wervershoof werd een keukenlab aangetroffen voor het produceren van crystal meth. Hier werd ook een hoeveel crystal meth gevonden. In Enkhuizen werd geen lab aangetroffen maar wel enkele kilo’s crystal meth. In Bovenkarspel zijn grondstoffen aangetroffen voor de productie van synthetische drugs en in een bedrijfspand in Broek op Langedijk werden ketels aangetroffen die nodig zijn voor de productie van synthetische drugs.

Montfoort

In Hattem trof de politie in een loods 2.8 miljoen sigaretten aan. Die zijn vermoedelijk illegaal geïmporteerd om te ontkomen aan 640.000 euro aan accijns. De Belastingdienst is over deze vondst geïnformeerd en onderzoekt deze zaak verder.

Naast de drugs en sigaretten zijn ook zeven (dure) auto’s in beslag genomen, een behoorlijke som contant geld en enkele dure horloges.

De dinsdag aangehouden verdachten zijn volgens het Openbaar Ministerie te linken aan de criminele organisatie van onderzoek 26Bluffton, die verantwoordelijk zou zijn voor het op 6 augustus 2020 aangetroffen ingegraven drugslab in Montfoort. Dat was een professioneel gebouwd lab. Op het moment van die inval werd er crystal meth gemaakt. Het lab was gebouwd in zeecontainers die weer waren afgedekt met dijkverzwaringsklei.

EncroChat

In 26Bluffton zitten de aangehouden eigenaar van het terrein waar het drugslab was en een laborant nog steeds vast. Onderzoek wees uit dat deze laborant ook kan worden gelinkt aan een lab in Harmelen in 2019.

Informatie uit de ontsleutelde EncroChat-berichten tussen verdachten heeft bijgedragen aan het achterhalen van productielocaties, stashes en betrokken verdachten, aldus de politie.