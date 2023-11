Shakira schikt voor 7,3 miljoen euro in belastingfraudezaak

Connect on Linked in

De Colombiaanse zangeres Shakira (46) heeft een schikking getroffen met de Spaanse belastingdienst en justitie. Dat is maandagochtend voor de rechtbank in Barcelona bekendgemaakt tijdens een belastingfraudezaak. Shakira heeft ingestemd met een boete van 7,3 miljoen euro en omzeilt daarmee een eventuele gevangenisstraf. Dat schrijft de Spaanse krant El País.

De zangeres is het eens met de beschuldigingen van de Spaanse belastingdienst en het Openbaar Ministerie, dat ze tussen 2012 en 2014 voor 14,5 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken. Het OM en de belastingdienst eiste in juli 2022 ruim acht jaar gevangenisstraf en een boete van 23,5 miljoen euro. Door de schikking is de boete verlaagd tot 7,3 miljoen euro en drie jaar celstraf. De celstraf omzeilt Shakira echter door een extra boete van 432.000 euro te betalen.

Barcelona

De zangeres woonde tussen 2012 en 2014 in Barcelona met haar toenmalige partner en voormalig Barça-verdediger Gerard Piqué, maar ze beweerde dat ze toentertijd de wereld rondreisde en ze de Spaanse stad alleen sporadisch bezocht. Strafrechtelijk was de kernvraag of ze langer of korter dan 183 dagen in Spanje heeft verbleven.

117 getuigen

Het vonnis is definitief, waardoor er geen hoger beroep meer mogelijk is. Shakira keert direct met haar kinderen terug naar Miami. Door het treffen van de schikking blijft de zangeres een slepend strafproces bespaard van allerlei privézaken en een geplande getuigenis van maximaal 117 getuigen die op dat moment persoonlijke en professionele contacten met haar hadden.