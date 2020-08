‘Slachtoffer Amsterdams strandje kreeg twee kogels’

Connect on Linked in

De man die afgelopen zaterdag werd doodgeschoten op een druk strandje bij de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer aan de zuidwestelijke rand van Amsterdam kreeg twee kogels in zijn lichaam. Dat heeft een getuige gezegd tegen het Algemeen Dagblad.

Koelbloedig

De getuige is de beste vriend van slachtoffer Bas van Wijk (24) uit Badhoevedorp: ‘De schutter keek enkele seconden naar Bas die zwaargewond op de grond lag. Vervolgens liep hij koelbloedig weg.’ Volgens deze getuigen zou er drie keer zijn geschoten. De eerste kogel zou mis zijn geweest. ‘De tweede kogel boorde zich in het bovenbeen van Bas, de derde in zijn long. Die kogel kwam via de luchtpijp in zijn hartslagader. Daardoor stikte hij in zijn eigen bloed.’

Andere getuigen zeiden eerder dat Van Wijk door vijf kogels was geraakt.

Groepje

De getuige zegt dat een groepje jongens van een jaar of twintig kwamen kijken naar een mooi horloge dat iemand in de vriendengroep van Van Wijk droeg en die zou ‘ga weg’ tegen hen hebben geroepen.

Daarna zouden de jongens verdwenen zijn en zijn teruggekomen met een iets oudere man, die een intimiderende toon aansloeg. ‘Je weet niet wie ik ben’, zou deze hebben gezegd. Even later trok die man zijn pistool.

Hij zou ‘koelbloedig’ weg zijn gelopen, aldus de getuige. Een verslaggever van De Telegraaf sprak met een iemand anders die de schutter gepasseerd zou hebben bij het verlaten van het strandje. Deze getuige zei dat de man aan het overgeven was.

De politie zegt dat het nog wel dagen kan duren voor duidelijk is wat er is gebeurd en komt pas later naar buiten met meer informatie.