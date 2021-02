Slachtoffer Bergen aan Zee is Colombiaan

Connect on Linked in

De persoon die dinsdagmiddag is doodgeschoten in Bergen aan Zee is volgens de politie een (vermoedelijk) 45-jarige man uit Colombia. De politie werd rond 15.45 gealarmeerd door meerdere omstanders die getuige waren geweest van een conflict, waarna schoten klonken. Daarna is er nog elders bij Bergen een confrontatie geweest.

Mercedes

De getuigen gaven aan dat meerdere personen ruzie met elkaar hadden. Een gewonde werd in een grijze auto getrokken. De bestuurder van deze auto reed daarna met hoge snelheid weg. De andere betrokkenen van het conflict, stapten in minstens drie auto’s, waaronder een witte Mercedes en een donkerkleurige Audi, en verlieten ook met flinke snelheid richting de Zeeweg.

Op de Zeeweg in Bergen heeft mogelijk nog een confrontatie plaatsgevonden door de betrokkenen van het incident. Deze locatie werd dinsdagmiddag ook aangemerkt als een plaats delict.

Stationsstraat

De auto waarin zich het slachtoffer bevond kwam tot stilstand op de Stationsstraat in Bergen omdat hulpdiensten arriveerden en de reanimatie werd gestart. Dit mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De witte Mercedes die weggereden was vanaf de schietlocatie werd later die avond aangetroffen in Egmond aan den Hoef. De auto werd in beslag genomen en hier wordt (sporen)onderzoek aan verricht.