Slachtoffer dodelijk schietincident is man (30) uit Vlaardingen (UPDATE)

Connect on Linked in

Het slachtoffer van het dodelijke schietincident maandagavond in Vlaardingen is een 30-jarige man uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. De 17-jarige verdachte die werd aangehouden, is inmiddels vrijgelaten.

(Beeld: JBMedia)

Het dodelijke slachtoffer dat maandagavond viel bij een schietincident in Vlaardingen is een 30-jarige inwoner uit Vlaardingen. Dit meldt de politie dinsdagmorgen. ‘De familie is van dit trieste feit in kennis gesteld.’

Om het leven

De man kwam maandag rond 17.45 om het leven door schoten. Het incident vond plaats op een parkeerplaats voor een flat aan de Johannes van Bijnenstraat, op de kruising met de Samuel Esmeijerstraat.

Vrijgelaten

Kort na de schietpartij werd een 17-jarige verdachte aangehouden, ook afkomstig uit Vlaardingen. De politie meldt woensdagmiddag dat de 17-jarige jongen door het Openbaar Ministerie is heengezonden. Uit onderzoek van een Team Grootschalige Opsporing (TGO) blijkt dat de Vlaardingse jongen niet de schutter is. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Het onderzoek naar de toedracht en wie betrokken zijn wordt voortgezet.

Reanimeren

Het slachtoffer werd met zeker vijf kogels neergeschoten. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat was tevergeefs. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.