‘Slachtoffer en verdachte dodelijke steekpartij Tivoli kenden elkaar uit schoonmaakbranche’

De verdachte van een dodelijke steekpartij in poppodium TivoliVredenburg in Utrecht is een 51-jarige man uit Utrecht. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een 41-jarige man uit Utrecht op zondagochtend. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar vanuit de schoonmaakbranche, zo meldt de politie maandagmiddag.

Traumahelikopter

Zondagochtend rond 07.00 kreeg de politie een melding van een steekpartij in poppodium TivoliVredenburg. Op dat moment waren er geen evenementen meer. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met onder meer een traumahelikopter, maar hulp mocht voor het slachtoffer niet meer baten. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Utrecht. De man was werkzaam bij het schoonmaakbedrijf dat het poppodium inhuurt.

Signalement

De verdachte vluchtte na de steekpartij het gebouw uit. De politie verspreidde een signalement van de verdachte die mede door een tip van een oplettende burger enkele uren kon worden aangehouden. Het gaat om een 51-jarige man uit Utrecht. Zijn betrokkenheid bij de steekpartij wordt onderzocht. De man zit nog vast.

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar vanuit de schoonmaakbranche. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de zaak.

Door het incident werden alle concerten in het poppodium zondag afgelast.