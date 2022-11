Slachtoffer schietpartij Almere had ontmoeting met onbekenden

Connect on Linked in

De man die afgelopen donderdagavond in Almere is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleed, heeft kort voor de schietpartij een ontmoeting gehad met een groepje jongeren. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht.

Zwaargewond

Op 3 november belden verschillende mensen 112 nadat er was geschoten. Op de Hildo Kropstraat trof de politie de zwaargewonde Jiar Kakesouri aan.

Kakesouri (25) overleed de volgende dag in het ziekenhuis. Het was het derde schietincident binnen een week in Almere.

Jonge mannen

Het slachtoffer woonde niet ver van de plek waar hij werd neergeschoten. De bewuste avond heeft hij aan de Hildo Kropstraat vermoedelijk een aantal jonge mannen ontmoet.

Rond 22.15 werd er geschoten. De nog onbekende mannen zijn gevlucht in de richting van de Marcel Duchampstraat.

Geruchten

Op dit moment denkt de politie dat de dood van Jiar Kakesouri los staat van de andere schietincidenten. Er doen geruchten de ronde over de achtergrond van de schietpartij maar die zegt de politie niet te kunnen bevestigen en niet allemaal te kennen.

De politie zegt te willen weten of het slachtoffer een conflict had.