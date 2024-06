Slachtoffer schietpartij Rotterdam-Zuid overleden, man opgepakt

Print This Post

De 32-jarige man uit Den Haag die vrijdagnacht zwaargewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam-Zuid is zondag aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt.

(Beeld: JBMedia)

De schoten vielen vrijdagnacht om 03.05 voor café ’t Half Uurtje op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. Hulpverleners en een trauma-arts wisten de man na enige tijd te reanimeren. Hij is daarna naar een ziekenhuis overgebracht. Daar is de man zondag aan zijn verwondingen overleden.

Inval

De politie zocht naar de dader(s). Zaterdagnacht heeft een arrestatieteam bij een inval in een woning aan de Albert Schweitzerplaats in Rotterdam-Oost een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De verdachte werd geblinddoekt afgevoerd.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie onderzoekt of hij ook de schutter is.