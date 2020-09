Slachtoffer schietpartij Sittard reed in paniek achteruit (VIDEO)

Connect on Linked in

Het slachtoffer van de schietpartij vorige week in Sittard reed nog in paniek achteruit toen hij werd beschoten. Volgens de politie heeft hem dat mogelijk het leven gered. Hij raakte wel zwaargewond. Doelwit Anthmar “Anthy” P (38) zat op het moment van de beschieting in zijn auto waarvan de motor draaide.

De twee daders zaten op een motor die later uitgebrand is gevonden.

Volgens de politie zijn de daders op bewakingsbeelden te zien als ze kort voor het incident, rond 23.00 heen en weer rijden door de Bradleystraat. Een half uur na het schietincident werd aan de Raadskuilderweg in Geleen een brandende motorfiets ontdekt. Dit was een BMW, type G310R, met het Duitse kenteken AC TW14.

De politie zei in Opsporing Verzocht te vermoeden dat dit de motor is die de daders hebben gebruikt. De motor is ruim twee weken eerder, op 27 augustus, gestolen vanaf de Neuköllnerstrasse in het Duitse Aken.

Door sporenonderzoek is er in de buurt van de brandende motor een jerrycantuitje aangetroffen. Dat was in de Maaslaan, bovenop wat struiken. Het tuitje is mogelijk gebruikt bij het in brand steken van de motor.

Op de beelden van de Bradleystraat is ook te zien dat er rond 21.45 een grijze Peugeot 206 de parkeerplaats op rijdt. Deze auto rijdt om 22.55 weer weg. De politie wil graag weten wie er in deze auto zat(en). Het is niet duidelijk of de inzittende(n) van deze auto iets met de zaak te maken hebben.