Slachtoffer van dichtbij door het hoofd geschoten

Tijdens een zitting voor de rechtbank van Amsterdam is gebleken dat de 23-jarige Amsterdammer die in maart in Amsterdam-Oost om het leven kwam van dichtbij met een Glock-pistool door zijn hoofd werd geschoten, aldus AT5.

Er staan vier twintigers terecht: de 22-jarige Xavier F., de 24-jarige Shaquille L., de 23-jarige Daniël S, als de 24-jarige Roell G.. Omdat het Openbaar Ministerie zegt nog niet precies te kunnen reconstrueren wat er is gebeurd worden ze er nu alle vier van verdacht de schutter te zijn geweest. De schietpartij vond plaats op 14 maart in een woning aan de Lorentzlaan. Daniël S. en Roell G. zitten niet in voorlopige hechtenis.

Ook is niet duidelijk of er sprake was van opzet (of voorbedachte rade). Het zou kunnen dat de schutter dacht dat het wapen niet geladen was. In dat geval wordt de verdenking dood door schuld.

In de woning is zowel cocaïne als MDMA gevonden en de verdachten waren waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is pas later dit jaar.