Slapende Brit (72) in verhuiswagen langs A27 opgepakt met 53 kilo drugs

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft woensdagnacht een 72-jarige Brit aangehouden die lag te slapen in een verhuiswagen op een parkeerplaats langs de A27 bij Maartensdijk. In die verhuiswagen is 53 kilo harddrugs aangetroffen. Het gaat om 30 kilo heroïne, 20 kilo cocaïne en drie kilo MDMA. Dat heeft het OM vrijdag bekendgemaakt.

De 72-jarige Brit is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam die zijn voorarrest met twee weken heeft verlengd.

Britse drugsmarkt

De man uit Folkstone, Kent, werd door de Nederlandse politie aangehouden na een tip vanuit het Verenigd Koninkrijk. De man zou met een verhuiswagen vanuit Engeland naar Nederland rijden om daar drugs op te halen die bestemd was voor de Britse markt. Naar aanleiding van die tip startte de Landelijke Eenheid van de politie een onderzoek.

EncroChat

In het Verenigd Koninkrijk zelf werden twee mannen door de Britse politie opgepakt. De arrestaties vloeien voort uit Operatie Venetic, een onderzoek waarin de politie live meelas met criminelen via het communicatienetwerk EncroChat. In het Verenigd Koninkrijk zijn honderden arrestaties verricht.