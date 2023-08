‘Slechts klein deel van in beslag genomen goederen opgeslagen’

Connect on Linked in

In Nederland werden in 2022 138.000 goederen in beslag genomen. Maar het Openbaar Ministerie is terughoudend in het bewaren ervan. 0,7 procent daarvan komt slechts terecht in de beslaghuizen van het Openbaar Ministerie. Dit schrijft het AD zondag.

Nederland telt tien beslaghuizen, één in elk arrondissement. Hier worden tijdelijk alle spullen bewaard die de politie, het Openbaar Ministerie en rechter-commissarissen in beslag nemen. Dit schrijft het Algemeen Dagblad zondag, in een reportage hierover.

Er zijn verschillende soorten van beslag, schrijft de krant. Bij het strafrechtelijk beslag heeft het voorwerp een relatie met een strafbaar feit, zoals een mes dat is gebruikt bij een steekpartij of een kartonnen doos met vingerafdrukken die bewijs vormen in een lopend strafonderzoek.

Daarnaast bestaat het conservatoir beslag. Dat is bedoeld om crimineel geld af te pakken of ervoor te zorgen dat boetes of schadevergoeding voor het slachtoffer betaald worden. Het kan gaan om boten, auto’s, maar ook volbloedpaarden, of dure damestassen.

De stelregel van de beheerder van het beslaghuis is om binnen drie weken een beslissing te nemen over elk voorwerp dat het beslaghuis ontvangt. Hij zegt op de website van het AD: ‘Als spullen belangrijk zijn voor een rechtszaak, bewaren we ze natuurlijk. Dan worden ze uiteindelijk gedeponeerd bij Domeinen. Maar ik waarschuw officieren altijd: deponeren is motiveren! Ze moeten met een gegronde reden komen, anders staat bij Domeinen straks alles weer tjokvol. Wij deponeren uiteindelijk slechts 0,7 procent van alles wat binnenkomt.’

Een aantal jaren terug vond de Ombudsman overigens dat het OM niet altijd even nauwkeurig aan de burger laat weten waar de goederen zijn. Ze raken zoek, of worden vernietigd, zonder dat de eigenaar dat weet.