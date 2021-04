Slepend familiedrama eindigt met twaalf jaar voor moord

Connect on Linked in

De rechtbank in Utrecht heeft vrijdag tot twaalf jaar cel opgelegd voor het doodschieten van Mike Goedhart (50, foto), op 26 maart in het Utrechtse plaatsje Cothen. Goedhart werd op de vroege ochtend doodgeschoten op een klein woonwagenkamp aan de Ossenwaard in Cothen. Zijn weduwe heeft 12 jaar cel gekregen, de 20-jarige schutter krijgt 10 jaar en tbs, de dochter van Goedhart is veroordeeld tot een jeugddetentie van 22 maanden en jeugd tbs.

Vuurwapen

Het slachtoffer werd bij zijn bestelbus neergeschoten en is vrijwel direct overleden. Kort na de schietpartij werd de jonge schutter aangehouden. Hij heeft een relatie met de nu 20-jarige dochter van het slachtoffer. Bij de politie bekende hij de schutter te zijn. Hij wilde naar eigen zeggen met zijn schoonvader praten over de relatie die hij had met zijn dochter. Vanwege eerdere confrontaties nam hij voor zijn eigen veiligheid een vuurwapen mee dat de dochter voor hem regelde. Er was volgens hem geen plan om de man te doden. Maar het was geen gemoedsopwelling, stelt de rechtbank.

Moord

De rechtbank gelooft het verhaal van de schutter niet, en gaat uit van moord. Uit het politieonderzoek blijkt dat dat plan er wel degelijk was, denkt de rechtbank. Alle drie de hoofdrolspelers waren op de hoogte en hadden een aandeel in dat plan. Dit blijkt niet alleen uit afgeluisterde en opgenomen gesprekken, maar ook uit bewijsmiddelen zoals de richting van de schoten en getuigenverklaringen. Zo maakte het drietal afspraken over de aanslag en werd een vuurwapen met munitie aangeschaft. Er was dus sprake van voorbedachten rade en dus van moord.

Ieder had een belangrijke en onmisbare rol en ze hebben nauw samengewerkt. De 21-jarige man was de schutter, de dochter regelde het vuurwapen en zou de politie pas bellen als de schutter, haar vriend, gevlucht was. De echtgenoot was betrokken bij het maken van het moordplan en het bedenken van de vluchtroute. Ook heeft zij die ochtend gehandeld zoals iedere ochtend, terwijl ze wist dat haar man eenmaal buiten zou worden doodgeschoten.

Op de achtergrond speelde een groot conflict binnen de familie.

Seksueel misbruik

Goedhart heeft de schutter eerder bedreigd en mishandeld omdat hij de relatie van zijn dochter met hem niet accepteerde. Ook zijn er aanwijzingen dat de 50-jarige man zijn dochter mishandelde en mogelijk ook seksueel misbruikte. De rechtbank zegt dat dit niet het plegen en plannen van een moord rechtvaardigt.

Zowel de schutter als de dochter van het slachtoffer kampen met een geestelijke stoornis. Daarom vindt de rechtbank naast de gevangenisstraf vindt de rechtbank voor hen een behandeling noodzakelijk.

De rechtbank ziet aanleiding om de vriendin van de schutter, ondanks haar leeftijd, volgens het jeugdstrafrecht te veroordelen. Zij krijgt dus de PIJ-maatregel opgelegd.

Een vierde verdachte is niet vervolgd.

