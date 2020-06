Vrouw (19) opgepakt als vierde verdachte in moordzaak Cothen

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend een vierde verdachte aangehouden in verband met het doodschieten van Mike Goedhart (50), op 26 maart in het Utrechtse Cothen. De nu aangehouden verdachte is een 19-jarige vrouw uit Cothen.

Op donderdagochtend 26 maart werd de 50-jarige Mike Goedhart uit Cothen op het woonwagenkamp op de Ossenwaard in Cothen doodgeschoten. Een half uur later werd een 20-jarige man uit Amersfoort als verdachte aangehouden. Het ging om de schoonzoon van Goedhart die heeft bekend het slachtoffer te hebben doodgeschoten. De recherche vermoedde echter dat er meer personen bij het voorbereiden van de doodslag/moord waren betrokken en zette het onderzoek voort.

Dat leidde op 9 juni tot de arrestatie van de 51-jarige weduwe van Goedhart en op 16 juni tot de aanhouding van een 28-jarige vrouw uit de gemeente De Ronde Venen. Maandag is een vierde verdachte, een 19-jarige vrouw uit Cothen, aangehouden. Alle drie de vrouwen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Volgens de politie was het een incident in de relationele sfeer. Het motief van de moord ligt mogelijk in onenigheid over de relatie van Goedhart’s dochter en de schoonzoon.