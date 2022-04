Spaanse politie ontmantelt ‘criminele organisatie’ die snelle boten produceerde

In Spanje hebben de Nationale Politie en de Guardia Civil 22 mensen aangehouden die ervan worden verdacht een criminele organisatie te hebben gevormd die hogesnelheidsboten voor de drugssmokkel produceerde. Volgens de autoriteiten werden die speedboten gebruikt om vanuit zee grote hoeveelheden cocaïne aan wal te brengen.

(beeld uit archief)

Galicië

Vooral aan de Spaanse zuid- en westkust, maar ook laatst bij Catalonië, pikken smokkelaars pakketten hasj en cocaïne van zeeschepen op die pakketten vervolgens heimelijk aan wal te brengen op verlaten stranden, en soms op klaarlichte dag temidden van de strandgangers.

Met name in de westelijke kuststreek van Galicië is er een lange traditie van drugssmokkel. Volgens de politie was daar, in de provincie Pontevedra, het hoofdkwartier van de groep verdachten gevestigd. Daar en op andere plaatsen zijn invallen geweest zoals in A Coruña, Salamanca, Madrid, Barcelona en in buurland Portugal.

Criminele organisatie

De verdachten zijn naar komen gekomen in drugsonderzoeken van de Spaanse politie. Boten bouwen is niet strafbaar maar toch denken de Spaanse autoriteiten de groep te kunnen vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie omdat ze alleen aan criminelen leverden en de boten alleen voor drugssmokkel werden gebruikt.

De boten werden uitgerust met meerdere snelle motoren en communicatieapparatuur.