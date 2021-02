Spaanse politie pakt verdachten diamantzwendel

Connect on Linked in

In een gezamenlijke operatie van de Spaanse politie en de Franse gerechtelijke politie is een aantal verdachten opgepakt die vorig jaar januari met een wisseltruc een zeer grote diamant zouden hebben gestolen in Barcelona. Er zijn acht Fransen gearresteerd tijdens een operatie waarbij drie huiszoekingen zijn uitgevoerd, allemaal in het Franse stadje Bondy, iets oostelijk van Parijs.

Edelsteenkundige

De diefstal vond plaats op 2 januari 2020. Een man en een vrouw deden alsof ze geïnteresseerd waren in het kopen van een zeldzame diamant ter waarde tussen de 7 en 15 miljoen euro. In de firma in Barcelona waar het contact plaatsvond wisten ze met een afleidingsmanoeuvre de doos met de diamant te verwisselen met een andere doos waar niets in zat.

Uit het onderzoek bleek dat er drie mensen bij de verduistering betrokken moesten zijn geweest. Een man die zich voordeed als koper van de diamant, een vrouw die edelsteenkundige zou zijn, en een derde partij die werd geïdentificeerd door de vingerafdrukken op de doos die aan het slachtoffer werd overhandigd.

Zürich

Het spoor leidde eerst naar Besançon (Frankrijk) bevonden. Een van de daders bleek een valse identiteit te hebben. Hij werd er al van verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die zich in heel Europa bezighoudt met dit soort zwendel. In een Europees onderzoeksbevel vroegen Spaanse agenten om telefoontaps in Frankrijk. Daardoor kwam deze criminele organisatie in beeld.

Via Eurojust werden coördinatievergaderingen gehouden tussen de Spaanse, Franse en Zwitserse justitiële en politie-autoriteiten.

De organisatie werd in verband gebracht met een zwendel in de Zwitserse stad Zürich op 31 juli 2020, waar een verzamelaar van oude voertuigen de som van 200.000 Zwitserse frank afhandig werd gemaakt, en ook met de rip van een 101-karaats diamant ter waarde van 4,5 miljoen euro in een hotel in de Franse stad Cannes op 7 augustus 2020.

Roze koffer

Volgens de Spaanse politie waren de verdachten van plan op 15 oktober 2020 in Valencia op dezelfde manier nog een zwendel te plegen. De ontmoeting met het beoogde slachtoffer ging echter niet door.

Tijdens het onderzoek bleek dat verschillende pogingen zijn ondernomen om de gestolen diamanten te verkopen. Daarvoor zou ook een reis naar Dubai worden ondernomen, maar al deze inspanningen van de onderzochte personen waren uiteindelijk niet succesvol.

De Spaanse politie denkt dat de groep nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Ze werkten op zeer professionele wijze. Ze waren goed opgeleid en ervaren, en zochten bijna dagelijks naar potentiële slachtoffers

Bij de huiszoekingen is een roze koffer aangetroffen die in Cannes zou zijn gebruikt. Er zijn ook 10.000 euro in contanten, twee sieradencertificaten, documentatie met betrekking tot de aankoop van een huis in Roemenië, een vergrootglas voor sieraden en een USB-sleutel die toegang gaf tot een cryptocurrency-rekening in beslag genomen.

Zie ook:

Nederlandse “Pink Panther” aangeklaagd voor moord