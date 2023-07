Spanjaard krijgt 6,5 jaar cel voor doodslag op Nederlandse filmmaker

Connect on Linked in

De Spanjaard die in 2018 filmmaker Wouter van Luijn op Mallorca gewelddadig beroofde en doodsloeg, is veroordeeld tot 6,5 jaar cel. Ook moet hij de nabestaanden 150.000 euro schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie op Mallorca had in januari 2022 acht jaar cel geëist.

Zigeunerwijk

De rechter acht bewezen dat de inmiddels 23-jarige Adrián H.F. in de nacht van 13 juli 2018 het geld van de 34-jarige Van Luijn heeft gestolen toen hij uit een taxi stapte nabij de sloppenwijk Son Banya aan de rand van Palma de Mallorca. Tijdens de overval kreeg de Nederlander volgens de rechter meerdere harde klappen op het hoofd die tot zijn dood leidden. H.F. gaf tijdens zijn eerste verhoor toe dat hij het slachtoffer op zijn hoofd had geslagen. Later verklaarde hij wisselend. Hij is veroordeeld voor diefstal met geweld en doodslag.

700 euro

Volgens politiebronnen rond het onderzoek zou Van Luijn zijn beroofd van 700 euro toen hij na een feest rond 04.00 ’s nachts cocaïne wilde kopen in zigeunerwijk Son Banya. Daar zou hij zijn neergeslagen door de plaatselijk bekende drugsdealer en veelpleger Adrián H.F.. Wouter van Luijn was met zijn vader op vakantie op Mallorca.

Aneurysma

De verdediging voerde aan dat Van Luijn volgens de keuringsarts al kampte met een verwijde ader in zijn hersenen, een aneurysma, en dat dit de oorzaak zou zijn geweest van de hersenbloeding waaraan de Nederlander kort na aankomst in het ziekenhuis overleed. Dat acht de rechter niet bewezen. Wel acht de rechter bewezen dat er een duidelijk verband bestaat tussen het gebruikte geweld en de dood van het slachtoffer. Als die slagen op het hoofd er niet waren geweest, zou Van Luijn nog hebben geleefd, zei ze in het vonnis, dat dit weekend door de media op Mallorca werd vrijgegeven.

De familie heeft altijd betwist dat Van Luijn een aneurysma had. Ook beschuldigde de vader een tweede man, met wie Adrián H.F. Van Luijn per auto naar het ziekenhuis had gebracht, van medeplichtigheid. De rechter zegt echter geen bewijs te hebben tegen de andere verdachte en dat twee andere mogelijke betrokkenen niet zijn geïdentificeerd.

Vrijspraak

Vier minderjarige verdachten op Mallorca werden in februari 2020 door de jeugdrechter vrijgesproken van betrokkenheid in de moordzaak van de uit het Limburgse Arcen afkomstige Van Luijn, die woonde in Amsterdam.