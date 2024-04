Spanje en Portugal onmantelen netwerk achter coke-duikboot

Connect on Linked in

Agenten van de Spaanse Portugese politie zeggen een groot netwerk van smokkelaars te hebben ontmanteld dat met snelle boten drugs vervoerde in de Straat van Gibraltar. Er is in het onderzoek 4.000 kilo hasj en 627 kilo cocaïne in beslag genomen. Volgens de politie was dit netwerk ook verantwoordelijk voor een duikboot met cocaïne die vorig jaar voor de Spaanse kust verging.

250 agenten

Er zijn negentien mensen gearresteerd en op 24 plaatsen zijn invallen geweest. Twaalf mensen die al vast zaten zijn ook verdachte in het onderzoek. Er werden drie handvuurwapens, 1.400.000 euro in contanten, negentien dure auto’s en verder communicatiesystemen en computerapparatuur in beslag genomen. In Portugal nam de politie twee boten mee en in Spanje en drie.

Bij de operatie waren 250 agenten betrokken.

Lissabon

De groep opereerde vanuit een luxueuze buitenwijk in Lissabon. Daar leidde volgens de politie een al jaren bekende drugshandelaar alle operaties overzee. Volgens de politie beschikte hij over een operationeel centrum dat was uitgerust met de modernste communicatietechnologie. De man was ondergedoken voor de Spaanse justitie.

Een ander steunpunt van de groep was het stadje Sanlúcar de Barrameda bij Cadiz.

De organisatie had gemiddeld tussen de acht en tien speedboten in de vaart, en daarnaast nog een groot netwerk van kleinere boten die werden gebruikt voor bevoorrading van voedsel, water en benzine.

Narco-onderzeeër

Het onderzoek begon in mei vorig jaar na de ontdekking dat de criminele organisatie probeerde een lading cocaïne op te pikken van een narco-onderzeeër die uit Zuid-Amerika was overgevaren.

Dat schip was door mechanische problemen tijdens de overtocht dichtbij Spanje gezonken. Nog niet bekend was dat deze duikboot 6 ton cocaïne aan boord had