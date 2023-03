Spaanse politie vindt weer ‘drugsonderzeeër’ voor de kust (VIDEO)

De Spaanse politie heeft dinsdag voor de kust een onderzeeër aangetroffen, die waarschijnlijk is gebruikt voor het illegaal vervoeren van drugs. Het vaartuig is op beelden te zien.

Beeld van een eerder in Spanje onderschepte drugsonderzeeër in 2019.

door Joost van der Wegen

Op beelden van de Guardia Civil is te zien hoe duikers bezig zijn een kleine onderzeeër te onderzoeken, waarvan wordt vermoed dat deze is gebruikt voor drugssmokkel. Het vaartuig lag met de punt omhoog in het water, voor de kust van Galicië.

De Spaanse politie is bezig de onderzeeër te lichten, nabij de haven van de plaats Vilaxoán. De zogenaamde ‘narcosubmarine’ werd maandag gevonden door een schipper die een spoor van dieselolie volgde, tot hij het gedeeltelijk gezonken vaartuig aantrof. Het zou naar verluid een paar weken terug zijn gebruikt voor grootschalige drugssmokkel.

Het vaartuig zou van hetzelfde type bouw zijn als een eerder schip dat werd gevonden, meldt een gespecialiseerde Twitter-gebruiker. In 2019 werd voor de kust van Galicië 3000 kilo cocaïne onderschept in een gelijkende onderzeeër.

In 2021 werd er bij Malaga een u-boot in aanbouw gevonden van negen meter lang, die erop leek.

Niet duidelijk is of er drugs aanwezig zijn aan boord van dit exemplaar.

Het smokkelen onder water gebeurt al veel langer.

**UPDATE**

Here -> https://t.co/zCs0tc0MVN

Incredibly, based on just the bow above water, the latest transatlantic #Narco-Submarine in Europe has the same builder as the last one! #OSINT

Better than #AUKUS pic.twitter.com/molAg1bpv0

— H I Sutton (@CovertShores) March 13, 2023