Spanje: Nederlandse en Belgische ‘leiders’ criminele cocaïne-organisatie gearresteerd

In Spanje zegt de Guardia Civil in samenwerking met de Belgische federale politie en de Nederlandse Nationale Politie twee leiders van een criminele organisatie te hebben gearresteerd die op grote schaal cocaïne importeerde in Rotterdam en Antwerpen. In Nederland en België zijn deze week acht huiszoekingen verricht en zeven personen gearresteerd. De zaak draait om importen van cocaïne met een totaal gewicht van 3.850 kilo. Over de identiteit en nationaliteit van de hoofdverdachten is niets bekend gemaakt.

Brazilië

De organisatie, die volgens de Guardia Civil uit Belgen en Nederlanders bestond, kocht de drugs in Brazilië en vervoerde ze vervolgens naar havens in België en Nederland. De zendingen werd bijgemaakt in containers met deklading.

De operatie van de Guardia Civil begon in 2020, nadat de Belgische federale politie en de Nederlandse politie een gezamenlijk onderzoek instelden naar een organisatie die verantwoordelijk was voor grote zendingen cocaïne.

Het gaat onder meer om 556 kilo, die op 13 mei 2020 in Brazilië in beslag is genomen. Die cocaïne was verborgen in een legale lading sojameel. In de haven van Antwerpen werd op 26 januari 2021 2.300 kilo in beslag genomen, tussen een lading koffiebonen. En op 10 april 2020 werden in de haven van Rotterdam twee andere zendingen van respectievelijk 586 kilo en 409 kilo in beslag genomen.

Marbella

De ontvangers van de containers waren een Belgisch bedrijf en twee Nederlandse bedrijven. Het onderzoek leidde naar de Costa del Sol en in Spanje werd de Guardia Civil ingeschakeld.

De twee in Spanje verblijvende verdachten waren moeilijk te vinden, zegt de Guardia Civil. Eén van de twee verbleef in een luxewoning in een exclusieve wijk in Marbella. De ander woonde in een luxewoning in de stad Marbella.

Er is nog eens 2,8 ton cocaïne in beslag genomen plus drie dure auto’s, vele telefoons, computers en andere documentatie.