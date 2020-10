‘Spanningen over geripte partij cocaïne in Almere’

Connect on Linked in

In de onderwereld zijn grote spanningen ontstaan over een geripte partij cocaïne. Dat heeft tot een beschieting van een woning in Almere geleid, zo schrijft De Telegraaf. Ook is er een handgranaat bij een woning gelegd.

(beeld uit archief)

In Almere-Poort is volgens De Telegraaf op 11 oktober een woning aan de Lancelotstraat beschoten. De politie Midden-Nederland heeft aan de krant laten weten dat er onderzoek plaatsvindt naar het verhaal van een rippartij en die schietpartij. Eind vorige maand zou de coke uit een opslaglocatie zijn verdwenen. Volgens De Telegraaf gaat het om 400 kilo cocaïne.

Op 11 oktober is voor een woning aan de Fijistraat in Almere een handgranaat gevonden. Inmiddels zijn er in Almere camera’s geplaatst.

De afgelopen week werden aan Crimesite geruchten gemeld over een partij cocaïne van 200 kilo cocaïne die recent zou zijn verdwenen. Of dat om dezelfde zaak gaat is niet duidelijk.