‘Spookbewoner’ voor 4,5 miljoen aan cash drie jaar de cel in

Een 31-jarige man uit voormalig Joegoslavië is vandaag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, voor het witwassen van 4,5 miljoen euro.

door Joost van der Wegen

Miljoenen

De miljoenen aan cash werden in november 2020 gevonden in een woning in de Bleiswijkstraat in Rotterdam. Ruim drie miljoen aan contanten werd aangetroffen in een aantal grote boodschappentassen, in een verborgen ruimte van het toilet. De cash was keurig verpakt in plastic.

Afgelopen zomer hield ze de verdachte man in de zaak al aan, die op dit adres niet ingeschreven bleek te staan in het bevolkingsregister.

Uit beeld

Justitie vond het geld dan ook naar aanleiding van een onderzoek naar ‘spookbewoning’. Het gaat dan om bewoners die uit beeld proberen te blijven van de overheid, en een huis gebruiken voor criminele activiteiten. Bijvoorbeeld om grote partijen drugs, wapens of geld op te slaan.

Witwassen

De rechter heeft de verdachte man donderdag tot drie jaar cel veroordeeld, voor witwassen. Ze meent dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten. De eis van de officier was 5 jaar. In de woning werden ook vuurwapens en munitie aangetroffen. Hiervoor sprak de rechtbank in Rotterdam de verdachte vandaag vrij.