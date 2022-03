Sporen lopen dood in onderzoek naar moord op ‘Polletje’

Connect on Linked in

Een jaar na dato is er nog geen vooruitgang in het onderzoek naar de moord op de beruchte crimineel en voormalige Ajax-hooligans-aanvoerder Martin van de Pol.

Doodgeschoten

‘Polletje’, zoals zijn bijnaam luidde, werd op 4 maart 2021 doodgeschoten in Amsterdam Zuid-Oost, voor de ogen van zijn 7-jarige dochter. Hij werd 56 jaar.

De aanslag op zijn leven werd gefilmd door een camera, waarop de dader te zien was. Maar een jaar later is er nog niemand aangehouden. Dat meldt De Telegraaf donderdag.

Vastgelopen

Politie en justitie in Amsterdam vermoeden dat de laatste periode in het leven van Martin van de Pol niet de aanleiding vormt voor zijn dood. De politie heeft geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij ernstige strafbare feiten. Hij werd alleen nog een keer aangehouden met een paar blokjes stuff, aldus de krant.

Het aantal tips dat afgelopen jaar binnenkwam in het onderzoek was minimaal. Rechercheur Bob Schagen in de krant: ‘Er zat één serieuze tussen. We kregen informatie uit het buitenland. Uit een Duitse gevangenis. Daar zat een oplichter, ook een Duitser, en die heeft kort na de moord in detentie willen verklaren.’ De man had een verhaal over een rivaliserende bende van de Hells Angels. De politie liep vast op de tip.

Vijanden

De rechercheur over Van de Pols criminele verleden: ‘Vooropgesteld, Martin van de Pol had in alle hoeken en gaten vijanden gemaakt. Dus we zijn ieder scenario uit zijn verleden langsgelopen. Een oud conflict over kleding bij Ajax. Natuurlijk de Hells Angels. Dat laatste ligt voor de hand. Maar ja, onderbuikgevoelens zijn iets anders dan bewijs. We hebben ze allemaal proberen te spreken, maar de sporen lopen dood.’